Під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки – Лубінець

Також виявлені тіла цивільних людей. На думку омбудсмена, вони загинули під час окупації та внаслідок наступу російських військ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в масовому похованні під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких, можливо, катували.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Я тут побачив місце, де поховані військові ЗСУ. Є факти – наприклад, зв’язані руки – що їх катували і вбивали впритул", – розповів він.

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Також виявлені тіла цивільних людей. На думку Лубінця, вони загинули під час окупації та внаслідок наступу російських військ.

"Масштаби просто вражають. Ми тут бачимо поховання цілих сімей, батьки з дітьми поховані. Всі вони були вбиті під час окупації і під час того, як російська армія наступала на нашу територію", – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, в Ізюмському районі стало відомо про п’ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

За даними української влади, кількість загиблих може перевищити Бучанську трагедію.

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