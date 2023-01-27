Під керівництвом "Герасима" на російську армію чекає доля "Муму" – представник української розвідки

Представник ГУР Міноборони припустив, що керувати окупаційними військами в Україні Кремль невипадково поставив генерала з таким промовистим прізвищем.

У війні проти України російська армія, вочевидь, обрала тактику спалення власної живої сили та озброєння. Мабуть, невипадково для її подальшої реалізації керувати окупаційними військами Путін поставив генерала із прізвищем, яке асоціюється з персонажем відомого оповідання російського класика Івана Тургенєва.

Таку думку висловив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Навіть прізвище промовисте – Герасимов. Ми пам'ятаємо Муму і Герасима. Ну, так ця бариня – це Путін, а Муму – російська армія. І от цей Герасим втопить зараз російську армію в Україні", – зазначив Юсов.

За його словами, втрати серед "частково мобілізованих" окупантів уже зростають, тобто Герасимов успішно виконує "свою місію".

Андрій Юсов зазначив, що найуспішнішою операцією попередника "Герасима" на цій посаді, генерала Сергія Суровікіна, була "евакуація" окупантів з Херсона, оскільки ця втеча була більш організована, ніж панічний відступ з Харківщини чи Київщини.

Нагадаємо, в Росії змінили головних керівників війни. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін протримався на посаді лише три місяці.

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