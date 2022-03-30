Під Києвом досі розбирають завали розбитого найбільшого продуктового складу і рятують від екологічної катастрофи

Під Києвом досі розбирають завали розбитого найбільшого продуктового складу і рятують від екологічної катастрофи

Сморід від знищеного вогнем рибного цеху і гниючих продуктів відчутний усюди довкола.

Пів сотні тонн знищених запасів продуктів та ангар площею 60 тисяч квадратних метрів, який перетворився на купу металобрухту. Після російської атаки на найбільший в Україні склад зберігання продукції, що сталася 2 тижні тому - рятувальники вперше пустили журналістів. Там і досі розбираються завали і намагаються підрахувати масштаби руйнувань і завдані збитки.

Про це йдеться в ТСН.

Відсортувати метал від продуктів – рятувальники чистять величезний ангар, який до російського обстрілу зберігав тут тонни запасів їжі. Розбір завалів триває вже другий тиждень. Щодня тут працюють зо півсотні рятувальників. Сморід від знищеного вогнем рибного цеху і гниючих продуктів відчутний усюди довкола.

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Гуркіт металу, обгорілі продукти та досі тліючі осередки займань. Рятувальники розбирають завали донедавна найбільшого в Україні оптового складу продуктів. Сюди росіяни поцілили двічі. 52 тисячі тонн продукції вигоріло вщент.

«Смерч» тут випалив усе довкола, з реактивної системи залпового вогню били двічі. Вибухотехнікам довелося буквально навпомацки обстежувати вигорілі приміщення, аби вилучити нерозірвані снаряди та залишки касетних боєприпасів, якими ворог щільно вкрив цю територію.

«Перед тим як зайшли наші хлопці, працювали наші піротехнічні підрозділи. Для того, щоб не сталася екологічна катастрофа потрібно розбирати ці завали і утилізувати ці продукти», - кажуть в ДСНС.

Залишки мороженої риби, молочні продукти овочі та фрукти – окупанти знищили тонни запасів їжі, які розвозили звідси по всій Україні. Нестачу продуктів і пусті полиці в магазинах, а відтак і паніка у громадян – цього домагався ворог, прицільно вдаривши по складу зберігання продукції. Оптовикам наразі активно допомагають волонтери, натомість доставка продуктів наразі ускладнена через активні бойові дії на багатьох напрямках, де є значний попит. Вигорілу продукцію з цього складу доводиться закопувати.

«Викопується великий котлован, робляться слої, потім вапно і спецрозчин, щоб продукти харчування швидше перероблялися, більше метра - півтора, потім іде земля, насип, щоб не було ні запаху ні інших речей», - каже голова Броварів Ігор Сапожко.

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