Під Києвом крилата ракета окупантів впала на склади побутової хімії: із будівлі валить чорний дим (фото)

Під Києвом крилата ракета окупантів впала на склади побутової хімії: із будівлі валить чорний дим (фото)

Жертв та постраждалих немає, кажуть у ДСНС.

Окупанти 8 березня завдали авіаудару по Калинівці, Київської області. У результаті чого пошкоджено склади з промисловими товарами та побутовою хімією.

Про це інформує ДСНС.

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У ДСНС кажуть, що в склади з промисловими товарами та побутовою хімією влучила ракета. Водночас радник голови МВС уточнює, що українські ППО збили чергову крилату ракету "Калібр".

Уламки ракети впали на митний склад, у результаті чого почалася пожежа на площі 2 тис. м кв. На місці вже працюють поліцейські та рятувальники.

О 17:05 пожежу локалізовано на площі 1 тис. м. кв. Жертв та постраждалих немає. Інших подробиць наразі немає.

Нагадаємо,​​ окупанти обстріляли евакуаційний автобус та низку сіл на Київщині. За цими фактами уже розпочали розслідування.

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