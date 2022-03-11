Під Києвом стоять загороджувальні загони кадирівців, які не дають відступати окупантам

На Київському напрямку стоять спеціальні загони кадирівців, які намагаються стримувати вогнем тих російських військових, хто уникає сутичок зі ЗСУ.

Російські окупанти застосовують в Україні сталінські методи ведення війни. Зокрема, у лавах загарбників є так звані загороджувальні загони, які під страхом смерті не дають відступати російським військовим.

Про це розповів член комітету ВР з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом.

"Є інформація, що в окупаційних військах створюються "загороджувальні загони". Тобто повторюються сталінські та гітлерівські методи ведення війни. На київському напрямку: Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча – там точно стоять спеціальні загони кадирівців, які намагаються стримувати вогнем тих російських військових, хто уникає сутичок зі ЗСУ. Це дозволяє бути оптимістично налаштованими, тому що ворог потужний, але не непереможний. Наші Збройні Сили це чудово демонструють. Найближчим часом ми продемонструємо зовсім іншу війну, від якої загарбники будуть жахатися", — розповів депутат.

Раніше Федір Веніславський розповів, що українські спецпідрозділи "кошмарять" окупантів ночами, а артилеристи накривають.

Нагадаємо, що росіяни "злили" розвідці дані про командирів кадирівців, які воюють в Україні: одного ліквідовано. Своєю чергою командир чеченських добровольців розвіяв міф про непереможність кадирівців.