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Під Києвом затримали очільника РВА та його радника під час отримання 350 тис. грн хабаря: фото

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© Прокуратура Києва
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Затримані налагодили схему вимагання неправомірної вигоди від представників благодійних організацій за внесення даних про водіїв до інформаційної бази "Шлях", що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон.

На Київщині затримали в.о. начальника районної військової адміністрації та його радника під час отримання 350 тис. грн хабаря.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, затримані налагодили схему вимагання неправомірної вигоди від представників благодійних організацій за внесення даних про водіїв до інформаційної бази "Шлях", що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон.

"У ході контролю за вчиненням злочину начальника військової адміністрації та його радника затримали після отримання ними 350 тис. грн", - розповіли у прокуратурі.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозри (ч. 3 ст. 368 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

На затримання відреагував голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, який зазначив, що затримання відбулося у Броварському районі.

Нагадаємо, СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка "співпрацювала" з російськими компаніями.

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