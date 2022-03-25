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Під Києвом знищений опорний пункт росіян: техніку спалено, вбито десятки окупантів

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Під Києвом знищений опорний пункт росіян: техніку спалено, вбито десятки окупантів

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Деяку техніку українські військові взяли як трофей.

Збройні сили звільнили Лук’янівку під Києвом, знищили опорний пункт росіян, вбили 40 загарбників, інших шукають.

Про це заявив глава тероборони Києва Петро Кузик в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Деякі успіхи є навколо Києва. Ворог відтиснутий далі. По лівому берегу учора в районі Баришівки був успішний наступ на населені пункти, наприклад, Лук’янівка. Його повністю звільнили. Це був такий опорний пункт окупантів. Там було декілька сотень солдатів, танки та техніка. Техніку спалено, підбиті танки, деяку техніку взяли як трофей", - зазначив він.

Також, за словами Кузика, знищено сорок окупантів, решті вдалося втекти. Частина з них сховалась у лісі, їх зараз шукають українські військові та намагаються знищити там, де знайдуть.

Крім того, він розповів, що Україна збільшила кількість танків, бронемашин, ніж було до війни – захоплюються як трофеї в боях або ремонтують пошкоджені.

Нагадаємо, що у визволенні Лук'янівки брали участь ЗСУ та іноземні військові добровольці.

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