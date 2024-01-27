Під Куп'янськом росіяни відновили наступ, тривають інтенсивні бої — Синєгубов

На Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Важкі бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

Про це 27 січня розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Так, дійсно, наші воїни відбили біля 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними силами", - розповів він.

Під Куп'янськом росіяни відновили наступ / Фото: Deepstatemap

Очільник Харківської ОВА припускає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область. Він зазначає, що місцева влада та військові повинні бути готові до будь-яких сценаріїв.

За словами Синєгубова, внаслідок російських обстрілів цього місяця загинув 21 житель Харківської області, зокрема дитина. Крім того, близько 180 людей отримали поранення. Серед постраждалих 20 дітей. За поточний місяць в області пошкоджено щонайменше 200 будинків українців.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times оприлюднило статтю, в якій пише, що новий масштабний наступ на Україну окупанти планують уже влітку. Метою Москви може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Водночас аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) назвали дати "нового наступу РФ". Нібито він повинен відбутися "приблизно між 12 січня і 2 лютого".

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