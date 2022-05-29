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Під Макаровом на Київщині знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка

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Під Макаровом на Київщині знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка

Фото: ГУ Національної поліції в Київській області

На Київщині, біля російських позицій під Макаровом, 29 травня знайшли тіло 38-річного українця, забитого окупантами до смерті.

Загиблий не мав родини. Він приїхав на Київщину працювати будівельником.

Про це повідомила поліція Київської області.

"В лісовій зоні Вишеграду поліцейські Київщини виявили та оглянули труп чоловіка. За попередніми даними, солдати Російської Федерації забили чоловіка до смерті", - зазначили правоохоронці.

Чоловік був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки.

"Поряд із тимчасовим похованням слідчі виявили документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині. Тіло скерували на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті", - зазначили в Нацполіції.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни звозять до супермаркету тіла мирних жителів, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання.

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