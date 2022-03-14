Під Маріуполем ліквідовано одного з ексватажків бойовиків на прізвисько "Клуні"

Під Маріуполем ліквідовано одного з ексватажків бойовиків на прізвисько "Клуні"

Терорист доклався і до Іловайського, і до Дебальцевського котлів.

Під Маріуполем Донецької області 14 березня загинув один з ексватажків бойовиків Тарас Гордієнко на прізвисько "Клуні", який добряче насолив українським військовим 2014-2015 року.

Відповідну інформацію поширюють сепаратистські ЗМІ.

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Клуні був ватажком створеної 2014 року у складі так званого козацтва групи "Б-2". Терорист брав участь у боях проти захисників України в Донецьку. Також він закривав із південного заходу Іловайський котел, в якому загинули багато українських бійців, і доклався до Дебальцевського котла, де теж полягло чимало бійців АТО.

Самі ж бойовики вихвалялися свого часу, що Гордієнко спалив кілька танків, легкої броні та автотехніки бійців АТО, завдавав ударів по українських захисниках у донецькому аеропорту.

2015 року Гордієнка усунули від командування свої ж. Так зване "МДБ ДНР" кинуло терориста за ґрати.

Гордієнка було внесено до бази сайту "Миротворець" як особу, що переховується від органів досудового розслідування.

ТСН.ua