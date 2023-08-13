Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Під Маріуполем п'яні "кадирівці" та окупанти влаштували перестрілку: загинули мирні люди

Під Маріуполем п'яні "кадирівці" та окупанти влаштували перестрілку: загинули мирні люди

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1240
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Маріуполем п'яні "кадирівці" та окупанти влаштували перестрілку: загинули мирні люди

Кадри перестрілки між кадировцями та окупантами в Урзуфі під Маріуполем.ФОТО: скрин ізт відео

Внаслідок перестрілки попередньо загинули двоє дівчат підлітків, чотири хлопця та жінка.

У суботу, 12 серпня, в окупованому селищі Урзуф, що під Маріуполем, відбулася перестрілка між "кадирівцями" та російськими військовими. Загинули мирні люди, серед яких - підлітки. 

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За однією з версій, "кадировець" напився та розстріляв цивільних та військових Росії.

"Кадирівців" пустили на відпочинок в Урзуф та у них виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою. Почали погони зривати один одному та виникла перестрілка. Окрім русні, розстріляли цивільних. Відомо про загиблих двох дівчат підлітків, чотири хлопця та жінку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли раніше, п’яний "кадировець" розстріляв російських військових під Маріуполем.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Там пекло просто зараз! Фронт кипить! Ви повинні це знати!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1240
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація