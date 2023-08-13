Під Маріуполем п'яні "кадирівці" та окупанти влаштували перестрілку: загинули мирні люди

Внаслідок перестрілки попередньо загинули двоє дівчат підлітків, чотири хлопця та жінка.
У суботу, 12 серпня, в окупованому селищі Урзуф, що під Маріуполем, відбулася перестрілка між "кадирівцями" та російськими військовими. Загинули мирні люди, серед яких - підлітки.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За однією з версій, "кадировець" напився та розстріляв цивільних та військових Росії.
"Кадирівців" пустили на відпочинок в Урзуф та у них виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою. Почали погони зривати один одному та виникла перестрілка. Окрім русні, розстріляли цивільних. Відомо про загиблих двох дівчат підлітків, чотири хлопця та жінку", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляли раніше, п’яний "кадировець" розстріляв російських військових під Маріуполем.
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