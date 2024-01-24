Під Маріуполем "прилетіло" по підрозділу окупантів, який будував залізницю до РФ – подробиці

У селі Гранітне Маріупольського району сталася "бавовна" в районі базування інженерних підрозділів окупантів, які займалися будівництвом залізниці з Маріуполя до Росії.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Черговий удар в район базування інженерних підрозділів окупантів, який остаточно розбив надію на залізничний міст. Точніше, його залишки разом з щонайменше п’ятьма одиницями інженерної техніки. Все. Це не просто крапка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік. Дякуємо всім причетним, в першу чергу в окупації", - йдеться у його дописі.

"Бавовна" в районі базування інженерних підрозділів окупантів під Маріуполем / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Нагадаємо, дівчина, яка вижила після обстрілу пологового у Маріуполі, підтримала Путіна (фото).

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