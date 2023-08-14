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Під Маріуполем сталася потужна "бавовна" у таборі окупантів – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Під Маріуполем сталася потужна "бавовна" у таборі окупантів – фото

Вибух під Маріуполем. / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Під Маріуполем прилетіло по табору російських загарбників.

Під Маріуполем, у тимчасово окупованій Юр’ївці, сталася "бавовна" у таборі окупантів – там вибухи та дим.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.    

За його словами, вибух пролунав у таборі "Хвиля", де перебували російські загарбники.

Андрющенко зазначив, що рахунок постраждалих окупантів іде "на десятки".

Вибух у таборі
Вибух у таборі "Хвиля" під Маріуполем. / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко
Вибух у таборі
Вибух у таборі "Хвиля" під Маріуполем. / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

"Влучання в табір окупантів "Хвиля". Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. P.S. смішна русня спочатку хотіла замовчати факт, потім розповісти "про всі місцеві загинули", у підсумку постить обрізані фото", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 серпня у Маріуполі прогриміли вибухи. Петро Андрющенко стверджує, що представники руху спротиву спалили базу окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
1089
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