Під Маріуполем уламки російської ракети від ППО влучно впали на скупчення окупантів - Андрющенко

Після цього інциденту вони перебазували оперативно-тактичні склади зі зброєю й частково свій особовий склад.

Окупанти під Маріуполем так збивали ракету, що на них впали уламки своєї ракети від ППО.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора, 1 травня, в Маріуполі прогриміли вибухи. Росіяни двічі намагалися збити щось, що рухалося в бік Ростовської області. Наші люди бачили проліт ракет, а потім російська ППО влучно впала уламками у місце концентрації російських окупантів під Маріуполем, неподалік Невського. Було перекрито головний проспект. Усі машини, які рухалися з напрямку, де було падіння уламків ППО, зупиняли й перевіряли автівки й документи. Тобто вчора у Маріуполі було дуже тривожно окупантам", - розповів він.

За його даними, після цього випадку росіяни заметушилися та перебазували оперативно-тактичні склади зі зброєю й частково свій особовий склад.

"Потім їм стало дуже тривожно через це, і вони масово перебазували звідти оперативно-тактичні склади зі зброєю й частково свій особовий склад на лівобережжя Маріуполя, якомога далі від загрози. Тому що вони очікували, що буде повторний удар", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, "азовець" Самойленко відповів, чи можна було втримати Маріуполь на початку 2022 року.

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