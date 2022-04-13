Під Маріуполем загинув відомий джазмен, якого окупанти відправили на війну без підготовки

Микола Звягінцев воював у складі так званої "армії ДНР".
Під час бою за Маріуполь був вбитий відомий джазмен, музикант Донецької філармонії Микола Звягінцев.
Він був артистом концертного оркестру духових інструментів та ансамблю "Септет-джаз". Звягінцев воював у складі так званої "армії ДНР".
Як повідомляє Telegram-канал "Вся правда", Звягінцев не мав воєнної підготовки, тож "бойовики кинули його на війну як м'ясо".
"Кремль продовжує утилізувати мешканців Донбасу у безглуздій війні. Під Маріуполем пустили на м'ясо найвідомішого джазового музиканта Донецької філармонії Миколу Звягінцева. Без підготовки кинули на передову, і результат виявився передбачуваним", - йдеться у повідомленні.
У Звягінцева залишилася родина - дружина та однорічна донька.
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