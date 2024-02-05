Під Мелітополем окупанти жорстоко побили підлітків, які зірвали російський прапор

Окупанти побили й відвезли неповнолітніх "на підвал".
Під Мелітополем у селі Новобогданівка російські окупанти жорстоко побили і відвезли "на підвал" неповнолітніх, які зірвали прапор РФ з будівлі сільської ради.
Про це пише видання "РІА.Мелітополь".
Так, фейкові поліцейські в Мелітопольському районі нібито вкотре виявили факт наруги над прапором РФ.
Як розповіли місцеві мешканці, зривали триколор людини три, а "під шумок" росіяни затримали сімох хлопців від 16 до 18 років.
Батьки деяких затриманих підлітків були проросійськи налаштовані й відкрито раділи окупації.
"У селі кажуть, що "на підвал" кинули трьох хлопців. Одного з них сильно побили. Рашисти погрожують, що на них чекає суд або ж їх відправлять на війну", - повідомляють жителі Новобогданівки.
Також відомо, що російський прапор підлітки зірвали ще восени, але деяких з них затримали лише нещодавно.
Нагадаємо, влітку з окупованої Донеччини та Запоріжжя російські загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".
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