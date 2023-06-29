Під Мелітополем прихильники РФ випадково вбили свого "визволителя", давши покуштувати самогон

Все типово для Росії - перекидати вину один на одного. Так звана "поліція " зловила місцевого гауляйтера, а той звинуватив родину любителів РФ.

У тимчасово окупованому селищі Мирне Мелітопольського району окупант помер після дегустації саморобного спиртного напою. Як виявилося, на той світ його відправила родина прихильників РФ, які займаються виробництвом підпільного самогону.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Попри те, що на окупованій частині Запорізької гауляйтером Євгеном Балицьким введений "сухий закон" розцвітає нелегальне виробництво спиртних напоїв.

"Визволитель" помер просто у дворі самогонників після дегустації саморобного спиртного напою. Від місцевих мешканців це спочатку ховалося, але військова поліція схопила за горлянку місцевого гауляйтера Юрія Радькова. Адже саме на підвідомчій йому території самогоноваріння просто розквітло", - пише видання.

Після того, як так звана "поліція" взялася за Радькова, він повідомив, що щодо Кушнарьових, прихильників "руского міра", проводять розслідування. Їх підозрюють у вбивстві.

Нагадаємо, опівночі 28 червня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що прилетіло по російських військових та ворожому боєкомплекту.

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