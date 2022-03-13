Під Миколаєвом колона окупантів підірвалася на мінах — голова ОВА Кім розповів про ситуацію в регіоні

Під Миколаєвом колона окупантів підірвалася на мінах — голова ОВА Кім розповів про ситуацію в регіоні

За минулу добу на Миколаївщині ворог продовжував зазнавати втрат.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в Миколаєві станом на 22:00 12 березня.

"За минулу добу ворог продовжував зазнавати втрат. Підірвалась колона на мінах, розстріляли де-не-де. Добре попрацювали за межами досяжності. Загалом все відбувається красиво. Ворог намагається перегрупуватися, лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед. Всі тут, все добре", — повідомив він.

Нагадаємо, що Віталій Кім став героєм Мережі.

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