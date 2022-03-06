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Під Миколаєвом силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів: у складі - колишні українські військові-зрадники

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Під Миколаєвом силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів: у складі - колишні українські військові-зрадники

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ.

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році перейшли на бік РФ у Криму.

"Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території. Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну", - йдеться в повідомленні відомства. 

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ і тепер має таблицю позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine / ©
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився. Докладаємо усіх зусиль, щоб усі вони були покарані! Разом переможемо!", - резюмували у відомстві.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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