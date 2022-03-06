Під Миколаєвом силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів: у складі - колишні українські військові-зрадники

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ.

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році перейшли на бік РФ у Криму.

"Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території. Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну", - йдеться в повідомленні відомства.

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ і тепер має таблицю позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився. Докладаємо усіх зусиль, щоб усі вони були покарані! Разом переможемо!", - резюмували у відомстві.