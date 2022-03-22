Під Миколаєвом та Маріуполем українські військові знищили російських морпіхів, які мали штурмувати Одесу

Під Миколаєвом та Маріуполем українські військові знищили російських морпіхів, які мали штурмувати Одесу

Це підрозділ, який намагався на початку великої війни висадитися на Одеському узбережжі.

Під Миколаєвом та Маріуполем українські військові знищили особовий склад підрозділів російських морпіхів, які готувалися до штурму Одеси.

Про це 22 березня повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Частково той особовий склад, який намагався на початку великої війни висадитися на Одеському узбережжі, на жаль, не пішов на дно, але на щастя - вбитий, знищений і гниє під Миколаєвом та Маріуполем. І така доля у кожного окупанта. Ну а залишок тих так званих морських піхотинців у Чорному морі - то на корм бичкам", - зазначив речник.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 22 березня від рук росіян загинуло 117 дітей.

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