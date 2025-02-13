Під Москвою знищено два новітні комплекси РЛС ворога: деталі від розвідки

Це серйозна втрата для ворога.

У ніч з 6 на 7 лютого у Долґопрудному під Москвою пролунав сильний вибух. Знищено два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Під Москвою знищено два новітні комплекси РЛС ворога

Як зауважують у ГУР МО, це новітня розробка російського військово-промислового комплексу і перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора Росії.

"Військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою", – наголосили у відомстві.

Раніше хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони та Збройні сили України провели масштабну кібератаку на підрядника "Газпрому" і 22 підприємства, що обслуговують нафтогазову інфраструктуру РФ.

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