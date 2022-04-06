Під музику Газманова у ковдрах та на килимах: як виїжджали окупанти з Чорнобиля

Під музику Газманова у ковдрах та на килимах: як виїжджали окупанти з Чорнобиля

Військові злочинці РФ намагалися вкрасти буквально все, що тільки могли.

Російський окупант витяг із спальника кавоварку, конвертор із проводами. Йшли своїм ходом під пісні Газманова. Танцювали, раділи. Везли із собою навіть парадну форму.

Про це повідомив мешканець Чорнобиля, який став свідком дій російських окупантів.

За його словами, військові злочинці РФ намагалися вкрасти буквально все, що тільки могли. Частину речей вони складали зверху на бойову техніку.

“Везли із собою парадні форми. Думали, що одразу переодягнуться і пройдуть парадом. Ходили спочатку в один бік, потім у другий, солярка закінчилася. Тягли з собою мотоблоки, газонокосарки, бензопили. А в останні дні, коли вже відходили, сиділи на БТРах, як горобці – по 12-15 чоловік – загорнуті у ковдри та матраци. Вивезли навіть дошки та палети, які мали йти до Європи”, — розповів місцевий житель.

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