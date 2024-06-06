Під носом у ворога: як бійці "Азову" викрали особливий російський "Цар-танк"

На початку квітня російська десантна група атакувала позиції української 12-ї бригади "Азов" під Тернами на сході України. Штурм закінчився невдачею для росіян, які, підірвавшись на мінах та злякавшись українських безпілотників, покинули свої машини та відступили. Серед трофеїв, залишених окупантами, був майже неушкоджений і абсолютно новий танк Т-72Б3М з потужною системою радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту від БПЛА.

Про це пише Forbes.

"Вони (росіяни - ред.) залишили позаду майже неушкоджений — і абсолютно новий — танк Т-72Б3М з одним із найгроміздкіших і, теоретично, найефективніших пристроїв радіоперешкод для захисту від безпілотників, які будь-хто бачив у ширшій війні Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Протягом трьох ночей бійці 12-ї бригади "Азов" перевіряли, ремонтували та готували до евакуації 51-тонний Т-72. За словами командира танка з позивним "Крим", це перший подібний трофей за всю війну. Танк був оснащений величезною системою РЕБ з додатковими батареями з боків, що нагадувало піратський корабель.

This fascinating video by Butusov presents the story of the defender of Mariupol with the call sign "Krym", who lost one eye in the battle for the city. This man is one of the most experienced tankmen in Ukraine. Here he talks about the capture of the Russian T-72 B3M tank… pic.twitter.com/eNTGpyMdnk — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 3, 2024

Це один із двох трофейних Т-72Б3М, які перебувають на озброєнні 12-ї бригади "Азов". Українці прозвали його "Цар-танк" або "Цар-РЕБ" — за "електронну боротьбу".

У ніч на 3 квітня розвідники підкралися до танка, щоб оглянути його. Вони виявили, що Т-72 заплутався в колючому дроті на нерозірваній протитанковій міні, а його батареї розрядилися після втечі екіпажу. Наступної ночі бригада вирішила викрасти танк. Сапери очистили територію від вибухівки, встановили нові батареї.

У ніч на 5 квітня танкісти з позивними "Байдар" і "Тенор" під прикриттям піхоти та безпілотників підбігли до Т-72 і повели його, не вмикаючи фар. "Тенор", який був за кермом, нічого не бачив, тому "Байдар", стоячи на вежі в окулярах нічного бачення, керував його діями по радіо.

Росіяни помітили танк, але не могли визначити напрямок його руху, тому відкрили хаотичний артилерійський вогонь. На максимальній швидкості Т-72 влетів у воронку від снаряда, що спричинило струс мозку у "Тенора". Попри поранення, він зумів вивести танк і дістатися до українських позицій.

Розвідка вилучила систему РЕБ для вивчення, а екіпаж 12-ї бригади усунув поверхневі пошкодження та передав трофейний Т-72 танковому батальйону. Щоб уникнути дружнього вогню, на бортах танка великими літерами написали "Азов". За словами "Крима", танкісти "Байдар" і "Тенор" були представлені до державних нагород за цей сміливий рейд.

Нагадаємо, 6 червня українські розвідники ГУР знищили російське судно біля окупованого Криму.

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