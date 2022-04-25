Під обстріл окупантів потрапила низка залізничних станцій в Україні: потяги затримуються, є постраждалі

Під обстріл окупантів потрапила низка залізничних станцій в Україні: потяги затримуються, є постраждалі

Вранці 25 квітня під обстріл армії РФ потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

Окупанти поцілили у 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні, у результаті чого є постраждалі.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

За його словами, через атаку путінських армійців щонайменше 16 пасажирських поїздів затримаються. В пресслужбі "УЗ" додали, що зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів.

"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні. Щонайменше 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Постраждалі є, деталі встановлюємо", - заявив Камишін.

Час затримки потягів, які прямують зазначеними вище ділянками, та перелік поїздів буде повідомлено окремо.

Своєю чергою, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що по залізничній інфраструктурі на території регіону вночі було завдано двох ракетних ударів, загиблих та травмованих немає.

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