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Під обстріл окупантів потрапила низка залізничних станцій в Україні: потяги затримуються, є постраждалі

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Під обстріл окупантів потрапила низка залізничних станцій в Україні: потяги затримуються, є постраждалі

Ілюстрація / УНІАН

Вранці 25 квітня під обстріл армії РФ потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

Окупанти поцілили у 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні, у результаті чого є постраждалі. 

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

За його словами, через атаку путінських армійців щонайменше 16 пасажирських поїздів затримаються. В пресслужбі "УЗ" додали, що зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів.

"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру.  Сьогодні ранком протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні. Щонайменше 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Постраждалі є, деталі встановлюємо", - заявив Камишін.

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Час затримки потягів, які прямують зазначеними вище ділянками, та перелік поїздів буде повідомлено окремо.

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Своєю чергою, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що по залізничній інфраструктурі на території регіону вночі було завдано двох ракетних ударів, загиблих та травмованих немає.

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