Під обстріл окупантів потрапила онкологічна лікарня у Миколаєві: фото і відео наслідків

Під обстріл окупантів потрапила онкологічна лікарня у Миколаєві: фото і відео наслідків

Пошкоджено будівлю медзакладу, але постраждалих немає.

У місті Миколаєві, захисники якого героїчно протистоять російським загарбникам, внаслідок обстрілів постраждала лікарня для онкологічних хворих. Тут надають допомогу мешканцям зі всієї області.

Про це увечері в п’ятницю, 11 березня, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook фото та відео наслідків обстрілу.

Як видно на опублікованих кадрах, у медичному закладі порозбивалися шибки на вікнах.

“Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області”, - повідомив Безносенко.

За його словами, окупанти поцілили у приміщення лікарні, але великої шкоди обстріл не завдав. Постраждалих немає.

Медик назвав виродками тих, хто дозволяє собі нападати на найбільш слабких — пацієнтів онкологічної лікарні.

“Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії. І це – єдине, що може нас тішити в таких обставинах”, - написав він.

Нагадаємо, ввечері 11 березня російські окупанти почали хаотичну стрілянину по Миколаєву, чути вибухи та видно пожежі.

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