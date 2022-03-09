Під обстрілами російських окупантів: чоловік за день втратив дітей та дружину

Під обстрілами російських окупантів: чоловік за день втратив дітей та дружину

Сім'я разом з тваринами намагалася евакуюватися, однак потрапила під ворожий мінометний обстріл.

У селі Романівка під Ірпенем Київської області 6 березня від снарядів російських військових загинула головна бухгалтерка компанії SE Ranking Тетяна Перебийніс і двоє її дітей – 9-річна Аліса та 18-річний Микита.

Про все це повідомив батько родини Сергій Перебийніс.

Діти загинули на місці, а їхня матір померла в лікарні. Загалом того дня окупанти вбили в Ірпені до 8 людей.

Тетяна та її чоловік Сергій були переселенцями з Донецька. Вони жили в Ірпені з двома дітьми та собаками. За три дні до трагедії чоловік написав, що покинув Донецьк 2014 року, а тепер війна прийшла в його новий дім – маленьке містечко під Києвом.

Російські війська 2 березня почали бомбардувати житлові квартали та зруйнували багатоповерхівку в Ірпені. Частину людей наступного дня з міста вивезли. Проте родина Перебийноса не могла залишити місто раніше через хвору бабусю. Виїхати з Ірпеня сім'я наважилася 6 березня.

Сусід родини Олексій Петров писав, що того дня Сергій був далеко від дому. Жінка з дітьми і собакою пішки дісталися селища Романівка, де на них чекали евакуаційні автобуси. Проте сім'я так і не дійшла до транспорту.

Антон Сененко, який займався евакуацією людей, описав, як загинула родина Перебийносів.

"Тоненький струмочок людей, що з самого ранку пішки витікав з розбомбленого Ірпеня, переходив стежками під розбитим мостом, збирався у натовпи, до яких підганяли великі жовті автобуси, що їхали на Київ. А тоді росіяни почали бити мінометами. Прямо по цивільних, які шукали порятунку. Так та родина в повному складі і загинула. Вони вже майже дійшли, вже були на нашій стороні, мабуть раділи спасінню, але не склалося", – розповів Сененко.

Свідком трагедії став мер Ірпеня Олександр Макрушин. Він теж розповів, що родина загинула на його очах під час ворожих обстрілів.

"Сергій, знаючи, що в Романівці хтось загинув, писав у чаті нашого ОСББ, чіпляючись за примарну надію отримати хоч якусь інформацію, що з його родиною все гаразд. Телефонував дружині та дітям. Але телефони не відповідали", – розповів сусід родини Перебийносів.

Згодом батько сім'ї написав у Мережі про загибель рідних.

"Таня не впоралась. За що мені все це? Що далі? Я їду, чекайте. Я мушу побачити востаннє. Пробачте мені, я не прикрив вас", ­– йшлося в повідомленні.

Фото з відкритих джерел

Після трагічної звістки Перебийніс звернувся в Мережі до свідків обстрілу з проханням врятувати собак Беню та Кешу, які на момент обстрілу були в переносках і, можливо, вижили. Виявилося, що один з улюбленців Кеша таки вижив. Його дістав фотограф Максим Дондюк.

Тварину з відірваною лапкою доправили до ветеринарної клініки в Києві. Лікарі боролися за життя тварини, однак врятувати її не вдалося.

"На жаль, мій добрий друг полетів зараз до них (загиблої сім’ї – ред.). Ми з вами знайшли його, він чекав на мене. Але, на жаль, я не зазирнув у його очі. 11 років емоцій ти дарував нам. Була надія, що хоч хтось залишиться. Але пішли усі", – написав Перебийніс.

Другого собаку Беню так і не знайшли.

Наразі сторінка у Facebook загиблої матері Тетяни закрита. Залишилося лише фото профіля з маленьким українським прапорцем на аватарці.

Перебийніс, як і багато українців, закликав НАТО та західні країни закрити небо над Україною. Під постами чоловіка, його сусідів та колег розміщені сотні коментарів, у яких люди проклинають окупантів за смерті мирних людей.

"Я знаю Сергія особисто. Коли побачили його пост, мене розчавило. Вити хочеться", – написала про трагедію колишня колега Перебийноса Дар'я Виленевська.

Нагадаємо, за даними ООН, від початку війни в Україні були вбиті або поранені щонайменше 1424 цивільних.

ТСН.ua

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