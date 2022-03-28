Під обстрілами військові укріплюються у відвойованому Ірпені і розповідають, як гнали ворога

Під обстрілами військові укріплюються у відвойованому Ірпені і розповідають, як гнали ворога

Розбили наші хлопці групу елітного підрозділу рашиських десантників.

Знищили загін рашистських десантників, спалили ворожу бронетехніку та захопили дуже корисні в бойовому господарстві трофеї. Українські захисники, крок за кроком, витісняють кремлівських загарбників з Ірпеня. Битися доводиться в буквальному розумінні за кожен будинок та кожну вулицю. Але, ті, без перебільшення, титанічні зусилля наших воїнів поступово трансформуються в цілком осяжний результат: путінська орда не без спротиву та артилерійських навал, але тікає з міста-супутника столиці.

Про це йдеться в ТСН.

Міна, яка стирчить у дорозі - то, насправді, нині - не найбільша проблема в Ірпені.

Ірпінь з висоти пташиного польоту - у руїнах та полум'ї, і там точаться - запеклі бої. «Щодня майже, намагаються прорвати наші позиції. І зайняти якісь точки вогневі. Але ми відсікаємо це і вони відходять. Вони несуть втрати і відходять назад», - кажуть військові.

Спроби піхотних ворожих штурмів тут чергуються з артилерійсько-мінометними атаками рашистів. «Так, з частотою, десь 20-30 секунд міна прилітає. І ще обстріли з БМП - з БТРів», - кажуть бійці.

Напередодні, передові позиції наших армійців, на північних околицях Ірпеня, чужинці спробували розстріляти з дуже потужної зброї, що наскрізь прошиває бетон.

Українські воїни визнають, якби не спробували влаштувати засідку - ворожа піхота, за підтримки бронемашин -прорвала би лінію нашою оборони. Та все вийшло геть навпаки. “Хан” з побратимом взяли до рук протитанкові ракети.

«Техніка то йшла за піхотою. Піхота у нас гуляла прямо під будівлями і, в якийсь момент виїжджає дві машини. Мій напарник відпрацьовує в одну - вони не зрозуміли, звідки був приліт. Я вийшов - щільно дав два заряди в машинку. Ну, видно, що вони... обіс**лись. Ми їм дали джазу, і вони почали тікати», - розповідає Хан.

Українські захисники звільняють Ірпінь від російських окупантів

Дві ворожі бронемашини наші воїни знищили ущент. Ворожа піхота тікали з міста швидше за бронетехніку. Розбили наші хлопці групу елітного підрозділу рашиських десантників. «Російські були тут - ВДВ підрозділ. Говорили, що тут був найнавороченіший батальйон-не батальйон. У них наймодерніше там і нічники були, і тепловізори та навігатори», - додає боєць.

У тім бою, наші захисники здобули майже півсотні дуже корисних у господарстві трофеїв - РПГ-30, що стріляє двома пострілами, та пропалює танкову броню. Тепер нищитиме - путінських окупантів. Тепер, те знаряддя кремлівського військторгу, нищитиме путінських окупантів та їхні танки. Адже знищувати, визнають наші воїни, є ще багато чого.

Нині надвечір, міський очільник сповістив, що Ірпінь - повністю звільнений від окупантів. Та наші воїни визнають: те, що вони завдяки титанічним зусиллям вибили окупантів за межі Ірпеня, лише половина справи. Адже ворожі обстріли з дистанції - з тої таки, сусідньої Бучі - не припиняються дотепер.

«Артилерійські обстріли – танки. Противник намагається нас постійно вибити - просунутись на Київ», - кажуть військові.

На нових рубежах, кажуть українські захисники, тепер найперша справа - треба закріпитися.

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