Під обстрілом окупантів опинилися два райони міста Миколаєва: пошкоджено житлові будинки

Під час повітряної тривоги, яку в Миколаївській області впродовж ночі 4 серпня оголошували 4 рази, в обласному центрі пролунали вибухи.
Близько 4 години ранку в четвер, 4 серпня, місто Миколаїв обстріляли російські окупанти. Вибухи пролунали у двох районах міста.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу", - написав мер Миколаєва.
Олександр Сєнкевич наголосив, що в місті знову лунає повітряна тривога, і звернувся до мешканців міста із закликом залишатися в укриттях.
У ніч проти 4 серпня у Миколаївській області чотири рази поспіль оголошували повітряну тривогу.
Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 1 серпня, у місті Миколаєві під час повітряної тривоги також пролунали вибухи.
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