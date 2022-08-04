Під обстрілом окупантів опинилися два райони міста Миколаєва: пошкоджено житлові будинки

Під час повітряної тривоги, яку в Миколаївській області впродовж ночі 4 серпня оголошували 4 рази, в обласному центрі пролунали вибухи.

Близько 4 години ранку в четвер, 4 серпня, місто Миколаїв обстріляли російські окупанти. Вибухи пролунали у двох районах міста.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу", - написав мер Миколаєва.

Олександр Сєнкевич наголосив, що в місті знову лунає повітряна тривога, і звернувся до мешканців міста із закликом залишатися в укриттях.

У ніч проти 4 серпня у Миколаївській області чотири рази поспіль оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 1 серпня, у місті Миколаєві під час повітряної тривоги також пролунали вибухи.

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