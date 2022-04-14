Під обстрілами окупантів: 14 квітня вдалося евакуювати понад 2500 мирних жителів України

Результати роботи гуманітарних коридорів 14 квітня 2022 року повідомила Ірина Верещук.

Впродовж 14 квітня під час роботи гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 2557 людей.

Про результати гуманітарних коридорів повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2332 людини. З них із Маріуполя – 289 людей, 2043 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь", - розповіла вона.

Крім того, з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна в Луганській області сьогодні було організовано евакуйовано 225 людей.

"Режиму тиші з боку окупаційних військ знову забезпечено не було", - додала Верещук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ відсунули лінію фронту від Кривого Рогу на 40-50 кілометрів.

Читайте також:

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка з посвідченням представника адміністрації Путіна: фото

Російські війська завершують підготовку до наступу на сході України – розвідка Естонії

Поїзди зі Слов'янська не курсуватимуть: що сталося