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"Потяги зі снарядами не поїдуть": біля Луганська вогонь знищив систему управління залізницею: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Потяги зі снарядами не поїдуть": біля Луганська вогонь знищив систему управління залізницею: відео

Фото: Pexels

Внаслідок пожежі російські окупанти певний час не зможуть поставляти залізницею військові вантажі на передову.

На ділянці залізничного сполучення Щастя-Старобільськ на тимчасово окупованій території Луганщини невідомі підпалили устаткування автоматизованого управління залізницею.

Про це повідомив в суботу, 11 лютого, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Наші патріоти використовують всі можливості, аби росіяни не могли залізницею підвозити БК [боєкомплект] на фронт", - йдеться у його повідомленні в Telegram-каналі.

За словами Гайдая, вогонь знищив так звану шафу СЦБ - пристрої сигналізації, централізації та блокування. Ці технічні засоби використовуються для регулювання та безпеки руху поїздів, запобігають зіткненням, сходженням з рейок тощо.

"Гарно горить! Тепер потяги з рашистами та снарядами не поїдуть!" - прокоментував пожежу голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляє також про активізацію руху опору в РФ. Партизани в Росії знову змогли зупинити цивільні потяги та військові ешелони на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

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Дата публікації
Перегляди
506
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