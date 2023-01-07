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Під окупованим Луганськом стався вибух на газопроводі: перші подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2453
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Під окупованим Луганськом стався вибух на газопроводі: перші подробиці

Фото: російська пропаганда

Окупанти встановлюють причини вибуху.

У суботу, 7 січня, на ділянці газопроводу в окупованому Лутугиному Луганській області стався потужний вибух. 

Про це повідомляють російські засоби масової інформації. 

Потужний вибух пролунав 7 січня. За попередніми даними, аварія призвела до відсутності газу більш ніж 13 000 абонентів.

Лутугіне від 2014 року перебуває в окупації. Російські пропагандисти повідомляють, що займання уже вдалось ліквідувати. Причини вибуху встановлюються. 

Нагадаємо, у Донецьку 30 грудня загинув ще один російський окупант - заступник начальника відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ з об'єднаного угруповання військ.

Також російський пропагандист Дмитро Рогозін отримав поранення сідниць та голови у Донецьку

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Дата публікації
Перегляди
2453
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