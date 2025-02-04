Багато російських новобранців живуть лише вісім днів після підписання контракту, пише Forbes.

Безпілотники 5-ї київської десантно-штурмової бригади скинули бомби на російську піхоту, убивши всіх 11 осіб, які якраз висаджувалися з БТР-82.

Як пише Forbes, нині багато російських новобранців гинуть за декілька днів після відправлення на передову.

"Хлопець, 18 років, (був) 20 хвилин на фронті, — сказав один російський перебіжчик ЗМІ, зокрема The Moscow Times і Radio Free Europe. — Безпілотник налетів на нього з тротиловою шашкою — і все. Вони одразу перетворять вас на порох".

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На найбільш завантажених ділянках на кожного російського солдата припадає п'ять українських безпілотників, зазначив перебіжчик.

"Перевага українців у безпілотниках не означає, що вони виграють війну. Але це може запобігти програшу, оскільки Росія продовжує мобілізувати все більше солдатів і відправляти їх у бій із дедалі меншою підтримкою", — йдеться у статті Forbes.

Росіяни все ще наступають. Але кожен захоплений кілометр їм дорого обходиться.

Російський військовий кореспондент Рома Сапожніков нещодавно висловив занепокоєння, коли дізнався, що багато новобранців живуть лише тиждень після підписання контракту. "Від підписання до смерті всього вісім днів", – написав Сапожніков.

За словами генерала Олександра Сирського, верховного командувача, Росія зазнала втрат у 434 тисячі осіб, у тому числі 150 тисяч загиблих у 2024 році. Це більше вбитих і поранених російських військових, ніж за попередні два роки разом узяті. Загальні втрати росіян від лютого 2022 року можуть сягнути близько 800 тис.

Втрати України від початку 2022 року значно менші: 43 тисяч загиблих і 370 тисяч поранених. Про це у грудні заявив Володимир Зеленський.

"У найзахищеніших секторах українці знищують сімох росіян за кожного вбитого українського солдата", — стверджував перебіжчик.

Російські штурмові групи, за словами перебіжчика, є практично "терористами-смертниками". У середньому, за його словами, лише один із п’яти піхотинців виживає під час штурму.

"Як довго Кремль зможе підтримувати таку дорогу військову операцію – питання, на яке може відповісти лише Кремль і російське суспільство в цілому. Але відповідь не "безмежно", — резюмує автор статті.

Нагадаємо, станом на ранок 4 лютого ЗСУ знищили 842 930 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових.

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