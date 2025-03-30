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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Під Покровськом РФ обстріляла вантажівку "Нової пошти", є поранений

Чоловік отримав осколкове поранення черевної порожнини.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
РФ обстріляли машину Нової Пошти

РФ обстріляли машину Нової Пошти / © ДСНС

Російські війська обстріляли вантажівку «Нової пошти» в місті Родинське Покровського району.

Про це повідомила Покровська МВА.

«Внаслідок обстрілу FPV- дроном сталася пожежа в м. Родинське. Горів вантажний автомобіль «Нової пошти», осколкове поранення черевної порожнини отримав водій автівки, 1969 року народження, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те. що офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомляв, що окупанти майже втричі збільшили кількість штурмів на Покровському напрямку, здійснивши 87 атак за добу, що становить майже половину атак на всьому фронті.

Окрім того, начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль повідомляв, що росіяни активізувалися на Покровському напрямку. Ворог повернувся до штурмів, як це було на початку активної фази.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
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