Під Покровськом окупанти пішли в наступ з купою бронетехніки: яка ситуація біля міста

Російська армія не припиняє спроб прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Зранку 12 вересня окупанти пішли в наступ з бронетехнікою.

Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

"Зранку сьогодні в кількості 14 одиниць важкої бронетехніки в районі населеного пункту Красногорівка пішли в атаку. Наразі 5 одиниць вже підбито – 4 БМП та 1 танк. Далі бої тривають. Також знищено близько 30 окупантів – це лише за ніч, інші данні будуть пізніше", - повідомив військовий.

З його слів, протягом минулої доби на цій ділянці фронту було ліквідовано близько 50 окупантів, збито понад 10 БпЛА та деактивовано засобами РЕБ 97 одиниць дронів росіян.

Цехоцький наголошує, що востаннє загарбники проводили подібні штурмові дії із застосуванням такої кількості техніки вночі проти 2 вересня. Тоді окупанти застосували 12 одиниць бронетехніки. Між цими атаками ворог проводив регулярні штурми малими та великими піхотними групами.

"Це були штурми кожного дня й кожної ночі. Це були піхотні штурми, без застосування техніки. Тому що їм треба якийсь час оговтатися, накопичити сили, підтягнути цю техніку. Тому така пауза в 10 днів. Коли вони не досягають того успіху, на який розраховували піхотними штурмами – тоді вони намагаються такими залізними ударними механізованими кулаками бити по обороні", – каже Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що армія РФ просунулася у Донецькій області та захопила ще один населений пункт - село Лісівка, що в Покровському районі.

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