Під Покровськом воїни 25 ОПДБр взяли у полон окупантів: з'явилося відео

З'явилося відео, як український дрон веде російських загарбників під білим прапором, які йдуть здаватися у полон біля Сухого Яру.

Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади взялу у полон з десяток російських окупантів біля Покровська.

Про це повідомила аналітична команда DeepState у Telegram і оприлюднила відповідне відео.

"Український дрон веде одразу дев'ять російських загарбників під білим прапором, які йдуть здаватися у полон біля Сухого Яру", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "тенденція зі здачі в полон окупантів поступово починає нагадувати старі добрі доконтрнаступальні часи".

Під Покровськом воїни 25 ОПДБр взяли в полон окупантів

Нагадаємо, раніше екскомандувач Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, чому стільки сил РФ кидає на Покровськ.

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