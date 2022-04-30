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Під Попасною росіяни обстріляли автомобіль із волонтерами - голова Луганської ОВА

Під Попасною росіяни обстріляли автомобіль із волонтерами - голова Луганської ОВА

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Під Попасною росіяни обстріляли автомобіль із волонтерами - голова Луганської ОВА

Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Під Попасною російські окупанти обстріляли автомобіль із волонтерами.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, це сталося 29 квітня приблизно опівдні.

"Росіяни відкрили вогонь у напрямку автомобіля із волонтерами, який рухався у напрямку Попасної. У транспортному засобі перебували два місцевих жителя та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв", - заявив він.

Очільник області також додав, що в одній із пожежно-рятувальних частин втрати – учора двох бійців госпіталізовано. Баротравму голови та осколкові поранення обличчя вони отримали при виконанні – під час виклику до Лисичанська.

У Лоскутівці, що поблизу Лисичанська, вчора ввечері загинув 70-річний чоловік. А приблизно в той же час на вулиці міста отримав поранення лисичанин. Ще невідома кількість жертв внаслідок обстрілів Гірської громади, яких росіяни завдавали вчора протягом дня.

Гайдай зазначив, що у Гірському та Оріховому ворогом зруйновані щонайменше 15 будинків. Заходи щодо встановлення можливих додаткових пошкоджень та  постраждалих осіб ще тривають.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 66-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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