Під постійними обстрілами та без електроенергії: як під час війни працює пологовий будинок у Чернігові

У місті від 24 лютого народилося 128 малюків.

У Чернігові, який безпощадно обстрілюють російські окупанти, й надалі працює пологовий будинок. За час війни там народилося 128 малюків, а лікарі призвичаїлися працювати у воєнних умовах.

Кореспондентка ТСН повідомила, як працює пологовий будинок під час війни.

Заклад, де народжуються малюки, постійно перебуває під ворожими обстрілами. У приміщення вже понад місяць немає електроенергії, тепла та води. Біля пологового будинку розірвалася міна та вибила 82 вікна.

У пологовому будинку породіллі народжують на першому поверсі, так безпечніше. А коли лунає повітряна тривога, то всі спускаються у бомбосховище. У найтяжчі для Чернігова часи лікарі саме в укритті приймали пологи та робили кесарів розтин. Завдяки тому, що працівники готувалися до війни, то у бомбосховище є все необхідне: комунікації, генератор, медичні ліжка, операційна лампа, запас продуктів і води, медикаменти.

скріншот з відео

"Коли катастрофічно нас бомбили кожен день і ніч, пологи у нас відбувалися саме в бомбосховищі. Були дні коли було по 6-8 пологів в бомбосховищі, і кесарів розтин ми теж там робили", - розповів Василь Гусак, генеральний директор пологового будинку.

скріншот з відео

Лікарі ж, тим часом теж навчилися вже працювати в умовах війни. Після того, як малюк з'являються на світ, його ретельно сповивають у кілька шарів пелюшок і теплу ковдру. Це важливо, щоб новонародженим було тепло.

Окрім того, якщо малюк з'явиться на світ раніше запланованого терміну, то його доглядають у спеціальних кувезах, які підтримують необхідну температуру. Лікарняний генератор дозволяє медичному обладнанню працювати.

скріншот з відео

Загалом, за час війни у Чернігові народилося 128 малюків.

До слова, пологовому будинку допомагають волонтери. Вони привозять воду, їжу, памперси, гігієнічні засоби.

У Чернігові за час війни народилося 127 малюків

Читайте також: