Під постійними обстрілами з артилерії і фосфорними мінами військові зупиняють атаки ворога у Сєвєродонецьку

Росіяни знають, де містяни збираються, щоб покинути місто і постійно туди стріляють з артилерії.
Фосфорними мінами окупанти палять Сєвєродонецьк. Боєприпасами, забороненими в усьому світі, сьогодні вбивають мирних містян. Окупанти не полишають намірів захопити місто, але не можуть, бо військові зупиняють усі атаки рашистів і не поступаються ані метром землі.
про це йдеться в ТСН.
Вони намагаються втиснутись у стіну, впасти на землю або присісти - під нескінченним вогнем військові тримають оборону міста. «До 4 годин тиші, потім ідуть обстріли зі ствольної артилерії ,або «Градів», бувають використання фосфорних боєприпасів», - розказують хлопці.
Заборонені в усьому світі фосфорні боєприпаси російські окупанти використовують зазвичай увечері. Після влучання таких набоїв згорає усе - від людей до бетону. «Стріляють по місту, по кварталах спалені будинки, багтоповерхівки, все знищено, цівильні машини, куди б не зайти, усі квартали знищені, усюди прильоти», - показують військові.
Від міста лишились суцільні руїни. Десь на верхніх поверхах після нещодавнього влучання ще догоряють квартири. Люди ховаються у підвалах. У будинках Сєвєродонецька давно не має світла, води і тепла. Іноді з’являється зв’язок.
Щодня обстріли стають дедалі потужнішими. Росіяни знають, де містяни збираються, щоб покинути місто і постійно туди стріляють з артилерії. Людей доводиться евакуйовувати просто під вогнем.
За рогом будинку люди чекають на автобус. Стояти на вулиці просто неба небезпечно. В очікуванні час дуже довго тягнеться, але люди не полишають надії. Евакуаційні автобуси забирають мешканців Сєвєродонецька і на швидкості полишають небезпечне місце. Ще тисячу людей сьогодні вдалося врятувати.
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