Під прицілом – лікарня, церква, будинки та підприємства: війська РФ розбомбили Дергачі (фото)

У місті змінили час комендантської години.
Російські війська за добу 7 квітня здійснили низку бомбардувань, якими в Дергачах Харківської області завдали суттєвих пошкоджень цивільній інфраструктурі та житловим масивам міста.
Про це повідомила Дергачівська міськрада 8 квітня.
Внаслідок ворожих авіаударів зруйновано Центр первинної медико-санітарної допомоги, дуже пошкоджені будівлі стаціонарного відділення Дергачівської центральної лікарні, Дергачікомунсервісу, а також промислового підприємства "Кіндерленд". Окрім цього, частково зруйновано та серйозно пошкоджено приватні будинки у різних районах міста.
В міськраді також додали, що за розпорядженням мера, 8 квітня комендантська година розпочнеться о 16:00 та триватиме до 16:00 9 квітня.
"Просимо не залишати свої домівки у вказаний час! У випадку сигналу повітряної тривоги – ховайтеся до укриттів", – закликали в Дергачівській міськраді.
Нагадаємо, вранці 8 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти обстріляли з артилерії житлові райони Харкова. В області завдавали ударів по Дергачах та Балаклії, пошкодили залізницю в Барвінковому. Бої тривають на Ізюмському напрямку.
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