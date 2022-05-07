Під прикриттям евакуації з "Азовсталі": окупанти депортували з Маріуполя ще майже чотири сотні осіб

Під прикриттям евакуації з "Азовсталі": окупанти депортували з Маріуполя ще майже чотири сотні осіб

Вчора окупанти депортували з Маріуполя понад 370 людей. Загарбники безсоромно допитують їх прямо в автобусах дорогою від "Азовсталі" до Безіменного.

За минулу добу, 6 травня, з Маріуполя було депортовано 373 людини, які знаходяться у фільтраційному таборі в Безіменному.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Під прикриттям евакуації з Азовсталі росіяни не закінчують свої нелюдскі справи. Тільки за вчора з Маріуполя було депортовано 373 людини, які знаходяться у фільтраційному таборі в Безіменному. Цікавий факт - під час попередніх трьох днів, поки йшов штурм "Азовсталі", процес депортації фактично було призупинено", - зазначив він.

За його словами, найогидніший факт - під прикриттям "журналістів" евакуйованих людей безсоромно допитують прямо в автобусах дорогою від "Азовсталі" до Безіменного.

Фото: t.me/andriyshTime/708?single

"Росіяни відверто незадоволені результатом, оскільки ніхто з блокадників "Азовсталі" навіть не натякає на "звірства "Азову", нас тримали в заручниках" - глобальний провал пропаганди. Але сам факт допиту, бо інакше це не назвати, просто ще одне порушення до скарбнички військових злочинів Росії. Найгірше, шо ми вимушені миритись з цим заради рятування всіх, хто залишається в заручниках в Маріуполі", - резюмував він.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 6 травня, з "Азовсталі" в Маріуполі було евакуйовано 50 жінок, дітей та людей похилого віку.

За словами президента України Володимира Зеленського, триває робота над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються на "Азовсталі".

Із "Азовсталі" вдалося евакуювати ще пів сотні цивільних

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