Під путінську мобілізацію потрапляє інтелігенція з центральних регіонів Росії - військова розвідка

Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності кремлівський диктатор сподівається позбутися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян, зазначає ГУР.

Під путінську мобілізацію потрапляє інтелігенція з центральних регіонів Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"У результаті російської агресії проти України керівництво країни-агресорки вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів. Серед вбитих окупантів, трохи менш ніж 40% були представниками неслов’янських етнічних груп. У п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Республіки Дагестан і Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область. Також у цифрах прослідковується непропорційне співвідношення: кількість загиблих солдат із бідних регіонів (де і проживають етнічні спільноти) значно вища, ніж з розвинених", - зазначає ГУР.

За оцінками воєнної розвідки України, після підписання президентом країни-окупанта указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах значно зміниться. Повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів Росії та промислових підприємств-гігантів. Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему.

"Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності кремлівський диктатор сподівається позбутися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян", - підсумовує ГУР.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін, оголосивши так звану "часткову мобілізацію", намагається не лише врятувати ситуацію на фронті, але й вирішити "етнічне питання" в національних республіках РФ.

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