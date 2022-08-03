Під ранок окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 з території Росії - ОВА

Протягом доби під обстрілами були чотири райони Харківської області.

Сьогодні, 3 серпня, близько 4 ранку російські окупанти завдали два удари по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо – із ЗРК С-300. У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю. Попередньо – постраждалих немає.

Також протягом минулої доби ворог обстрілював Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок чергового обстрілу м. Чугуїв пошкоджені складські приміщення закладу освіти, сталася пожежа.

У Золочівській громаді – горів приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

На лінії зіткнення тривають бойові дії.

На Харківському напрямку ворог здійснив спробу піти вперед в районі Кочубеївка – Дементіївка, але, отримавши відсіч ЗСУ, відступив з втратами.

Нагадаємо, за добу у Донецькій області окупанти вбили чотирьох цивільних людей, ще сім дістали поранення.

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