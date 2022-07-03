Під ранок окупанти знову обстріляли Харків та область: з’явились перші деталі

Під ранок окупанти знову обстріляли Харків та область: з’явились перші деталі

Сьогодні о 4 ранку росіяни знову обстріляли Харків та область. Загалом протягом доби 4 людей отримали поранення. З них дві особи - у Харкові та районі, а ще дві - у Чугуївському районі.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни били по житлових будинках, гаражах, а також обстрілювали відкриті території.

Про це Синєгубов повідомив у своєму Телеграмі.

"Жодного дня без російського терору. Сьогодні харків’яни прокинулися о 4 ранку від ракетних ударів окупантів", - написав очільник області.

За словами Синєгубова, зранку росіяни влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району (у Харкові). Попередньо - постраждалих немає.

Також ворог вдарив по приватному будинку в Новобаварському районі. У будівлі та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку - 54 річна жінка. Її шпиталізували, стан жінки наразі визначено як середній.

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Крім того, по області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

"Окупанти фактично весь день наносили удари по Чугуївщині: горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території", - розповідає Синєгубов.

Так, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги загалом протягом доби 4 людей були поранені: Харків - 1, Чугуївський район - 2, Харківський район - 1.

"Українські захисники тримають оборонні позиції. На Харківському напрямку окупанти намагаються обороняти зайняті раніше позиції. Обстрілювали із артилерії райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки. Наші Збройні Сили успішно відбили штурм росіян неподалік Прудянки", - зазначив очільник області.

Нагадаємо, минулої доби, 2 липня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову та обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Загиблих та постраждалих немає.

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