Під ранок Сумщину знову обстріляли з території РФ: зафіксовано 13 вибухів (фото)

Під ранок Сумщину знову обстріляли з території РФ: зафіксовано 13 вибухів (фото)

Росіяни обстріляли з мінометів цивільні будинки Сумської області.

Під ранок, 19 червня, російські загарбники обстріляли з мінометів будинки мирних мешканців на Сумщині.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Від 03:53 до 04:40 спостерігачами зафіксовано 13 вибухів (приходів) на напрямку Середина-Буда з території РФ. Обстріл вівся з міномету, попередньо 120 мм калібру. Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що пошкоджено близько 10 приватних будинків та господарчих споруд. Інформація щодо поранених чи жертв серед цивільних не надходило.

Нагадаємо, уранці над Київською областю збили декілька ракет росіян.

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