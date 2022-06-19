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Під ранок Сумщину знову обстріляли з території РФ: зафіксовано 13 вибухів (фото)

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Під ранок Сумщину знову обстріляли з території РФ: зафіксовано 13 вибухів (фото)

Росіяни обстріляли з мінометів цивільні будинки Сумської області.

Під ранок, 19 червня, російські загарбники обстріляли з мінометів будинки мирних мешканців на Сумщині

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ". 

"Від 03:53 до 04:40 спостерігачами зафіксовано 13 вибухів (приходів) на напрямку Середина-Буда з території РФ. Обстріл вівся з міномету, попередньо 120 мм калібру. Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні. 

Також повідомляється, що пошкоджено близько 10 приватних будинків та господарчих споруд. Інформація щодо поранених чи жертв серед цивільних не надходило. 

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Нагадаємо, уранці над Київською областю збили декілька ракет росіян.

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