"Під ризиком вторгнення РФ - вся Східна Європа": Зеленський закликав партнерів активізувати допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський у розмові з польським колегою Анджеєм Дудою заявив про необхідність посилення спільної безпеки та безпеки усієї Європи від загарбницьких планів Володимира Путіна.

Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні 26 березня.

Зокрема, Зеленський також обговорив з Дудою гуманітарні питання для підтримки українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну в країні.

"Яка ціна цієї безпеки? Це ж дуже конкретно. Це літаки для України. Це танки для нашої держави. Це протиракетна оборона. Це протикорабельна зброя. Це те, що є в наших партнерів. Що в них просто припадає пилом. Зрештою, це все для свободи не тільки в Україні – для свободи у Європі", - сказав український президент.

Зеленський вкотре наголосив, що під ризиком нападу РФ опиняються держави Балтії, Польща, Словаччина та увесь схід Європи. "Опиняться тільки тому, що залишать десь у себе в ангарах всього лише один відсоток від усіх літаків НАТО і один відсоток усіх танків НАТО. Один відсоток! Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 один день! Тож хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування?", - зауважив Зеленський.

"Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні. Саме ці слова: партнерам потрібно! Бо це безпека Європи. І саме про це ми домовлялися в Києві, коли троє прем'єр-міністрів східноєвропейських країн, а також пан Качинський, прибули в нашу столицю. Це в середині березня було", - наголосив голова держави.