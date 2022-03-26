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"Під ризиком вторгнення РФ - вся Східна Європа": Зеленський закликав партнерів активізувати допомогу Україні

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"Під ризиком вторгнення РФ - вся Східна Європа": Зеленський закликав партнерів активізувати допомогу Україні

Офіс Президента України

Зеленський вкотре наголосив, що під ризиком нападу РФ опиняються держави Балтії, Польща, Словаччина та увесь схід Європи.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з польським колегою Анджеєм Дудою заявив про необхідність посилення спільної безпеки та безпеки усієї Європи від загарбницьких планів Володимира Путіна. 

Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні 26 березня.

Зокрема, Зеленський також обговорив з Дудою гуманітарні питання для підтримки українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну в країні. 

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