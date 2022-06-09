Під щільним артилерійським вогнем: Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку

Під щільним артилерійським вогнем: Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку

ЗСУ контролюють промзону та прилеглі квартали.

Ситуація у Сєвєродонецьку складна, але контролюється військами ЗСУ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Місто українське. Нашими ЗСУ контролюється промзона та прилеглі квартали. Оборона вистроєна. Місто тримається. Ніч минула досить складно - під щільним артилерійським вогнем", - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що обстрілювалася територія підприємства "Азот", що досить ускладнює українськім бійцям їхню роботу, але ситуація контрольована.

Нагадаємо, розпочалася 106 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зокрема, окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ і наступають на Слов'янськ. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 9 червня.

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