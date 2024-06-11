Під страхом показової страти: чому насправді росіяни так запекло штурмують Часів Яр

Російські окупанти намагаються ступити в Часів Яр і закріпитися там.

Про це начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков розповів в ефірі телемарафону.

"Вони постійно, вони з самого початку намагалися взяти нас з флангів, чесно кажучи. Нічого в них не вийшло… Вони ці потуги не залишають, вони намагаються це робити постійно, час від часу. Це, ми бачимо, як північний, так і південний фланги. Через те, що у них це і не вийшло, вони і почали штурмувати Часів Яр в лоб", - пояснив Калашніков.

Він зауважив, що це набагато витратніше і за особовим складом, і за технікою, які вони втрачають під час цих атак.

"Тому на сьогодні ми можемо спостерігати: практично весь наш відтинок фронту для них дуже незручний, так би мовити. Вони тому і намагаються здійснювати штурми: це як напрямок Богданівка - Калинівка, безпосередньо тут же "Канал" (мікрорайон у Часовому Яру – ред.)… Якщо взяти трохи південніше, - так само - тут напрямок Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. І тут цей напрямок Часів Яр вони намагаються штурмувати", - сказав начальник прес-служби.

Ці штурми, додав він, окупанти намагаються здійснювати за підтримки техніки, і накидають сюди зараз "все, що тільки у них є".

На запитання, чому ситуація найбільш складна і напружена саме довкола "Каналу", Калашніков зауважив, що його штурмують вже не перший день, і штурми ці здійснюються елітними підрозділами 98-ї повітрянодесантної дивізії. А дещо північніше працює 200-та мотострілецька дивізія.

"Вони до "Каналу" ніяк не можуть добратися. Безпосередньо там, де йде "Канал". Вони намагаються "зачистити" територію для себе саме перед "Каналом". Однак, це їм вдається досить таки поганенько. Тому що все ж таки ми тримаємо тут оборону. Спротив для них іде досить таки нищівний. Вони в багато разів витрачають більше як особового складу, так і техніки саме тут. Однак, як би там не було, але вони намагаються все ж таки ступити в Часів Яр, десь там закріпитися для того, щоб починати далі просуватися безпосередньо в цьому напрямку", - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо мотивації російських окупантів, Калашніков зазначив, що коли мобілізовані хочуть залишити зону бойових дій, то "той, хто залишає зону бойових дій, може втратити в даному випадку життя від своїх же".

"Він може потрапити в нелюдські умови утримання. Тимчасово так, щоб їх зламати і знову кинути на першу лінію, на "нуль". Також я знаю, що у них є такі своєрідні показові покарання або показові страти. Тобто тих, хто дійсно відійшов з першої лінії, з позицій, хто побіг, то їх ловлять. І показово для інших показують, як можна стратити саме таких людей в різних таких ситуаціях", - розповів він.

"І вони вже далі продовжують штурмувати вже тому, що розуміють: у них більше шансів вижити безпосередньо під час штурму, ніж якщо вони залишать позицію", - сказав Калашніков.

Нагадаємо, 41 окрема механізована бригада Сухопутних військ показала, як оператори FPV-дронів уразили чергову групу російських окупантів. Вони намагалися сховатися у будинку в районі Часового Яру.

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