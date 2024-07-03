Під Торецьком росіяни атакували евакуаційне авто: поранені двоє парамедиків (відео)

Атака сталася в селищі Північне, менш ніж за кілометр від передової.

Під Торецьком Донецької області окупанти атакували евакуаційний автомобіль поліції, внаслідок чого поранень зазнали двоє парамедиків.

Про це повідомляє МВС.

Атака сталася в селищі Північне, менш ніж за кілометр від передової. Поліцейські прибули, щоб забрати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків.

Парамедик Руслан Губанов з позивним "Каспер", розповів: "Спалах, ударна хвиля, шквал осколків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері – інакше ми б згоріли".

Поранені та оглушені поліцейські вибралися з палаючого авто й надали собі першу медичну допомогу. Потім, ховаючись від російських дронів, вони пішки залишили зону обстрілів, де їх підібрали військові. Цивільне подружжя, яке ворог не дав евакуювати, змогло покинути авто та повернутися до свого підвалу в приватному будинку, де тривалий час ховалися від російських обстрілів. На щастя, цивільне подружжя залишилося неушкоджене.

Обидва парамедики зараз проходять лікування від численних осколкових поранень та контузії. Руслан ледь не втратив руку й був доставлений до Дніпра. Поліцейського чекають численні операції. У нього та його напарника Олександра Шеховцова фактично другий день народження.

З початку повномасштабного вторгнення Руслан Губанов "Каспер" врятував понад 160 людей, включно із шестимісячним немовлям.

МВС нагадує, що в Торецькій громаді триває евакуація жителів. Уже евакуйовано 711 осіб.

Під Торецьком росіяни атакували евакуаційне авто парамедиків

Раніше у Генштабі розповіли, що окупанти значно активізувалися на Торецькому напрямку.

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