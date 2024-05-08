Під ударами Харківщина та Донеччина: Коваленко розповів про динаміку застосування КАБів

Окупанти за добу скидають не менше 120 авіабомб.

Авіація окупаційних військ Росії за перший тиждень травня застосувала близько 900 керованих авіаційних бомб з піковим добовим показником від 3 на 4 травня – 134 КАБ.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначив, що загалом середній показник застосування КАБ зберігається на рівні 120 на добу.

"Найбільш інтенсивною локацією застосування КАБ залишається Донецька область, особливо райони сіл та н.п. Новоолександрівка, Калинове, Тарасівка. За добу тут фіксується останніми днями до пів сотні застосувань КАБ", - розповів експерт.

Регулярні удари КАБами росіяни завдають по Харківській області, хоча й з меншою інтенсивністю, ніж у Донецькій. В основному об'єктами ударів є сам Харків, Піщане, Верхня Писарівка, Стара Салтівка тощо.

"Все зводиться до питання насичення лінії бойових зіткнень засобами ППО, здатних перехоплювати носії КАБів, насамперед – Су-34. На початок травня кардинальних змін у цій проблематиці не фіксується", - зазначив експерт.

За словами Олександра Коваленка, ще одним із рішень проблеми можуть стати системні та результативні удари по місцях базування носіїв КАБів – Су-34, або складів із самими авіаційними бомбами і навіть УМПК (універсального модуля корекції та планування - ред.)

"Проте, системності такої діяльності так само поки що не фіксується. Сподіваюся, що з урахуванням гостроти питання, ключовим у цій констатації є саме слово "поки що", - резюмував військовий оглядач.

Нагадаємо, військові розповіли, чи з'явилось на фронті більше снарядів і яка там ситуація.

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