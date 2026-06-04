Під ударом опинилася станція, що живить ЗАЕС: МАГАТЕ попередило про небезпеку

Запорізька АЕС / © УНІАН

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Запорізька теплова електростанція, розподільча підстанція якої забезпечує електроенергією тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, зранку потрапила під сильний обстріл. У МАГАТЕ заявили про серйозне занепокоєння через загрозу нових проблем із живленням атомної станції.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

За даними МАГАТЕ, інформацію про обстріл агентству передала Запорізька АЕС. Команда МАГАТЕ, яка перебуває на станції, бачила легкий дим з боку Запорізької ТЕС та чула звуки військової активності.

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В агентстві наголосили, що інцидент викликає особливе занепокоєння через ситуацію з єдиною лінією електропередач, яка нині забезпечує ЗАЕС зовнішнім живленням. Упродовж останніх тижнів ця лінія кілька разів відключалася, через що атомна станція була змушена переходити на аварійні дизель-генератори.

Саме зовнішнє електроживлення необхідне для роботи систем охолодження шести реакторів ЗАЕС та запобігання ризику ядерної аварії.

Наразі, за даними МАГАТЕ, лінія електропередач залишається підключеною. Водночас персонал Запорізької ТЕС перебуває в укриттях через обстріл.

Генеральний директор МАГАТЕ висловив глибоке занепокоєння через повідомлення про обстріл і закликав негайно його припинити. За його словами, необхідно уникнути тривалого інциденту з відключенням електроенергії на Запорізькій ТЕС, оскільки це може створити додаткові ризики для ядерної безпеки ЗАЕС.

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Запорізька АЕС: останні новини

Тимчасово окупована Запорізька АЕС у ніч проти 3 червня знову опинилася в стані блекауту. Це вже 17-й випадок повної втрати зовнішнього електроживлення від моменту захоплення станції російськими військами та п’ятий від початку 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Росія здійснила чергову інформаційну та військову провокацію навколо окупованої ЗАЕС. Після вибухів на території найбільшої атомної станції Європи Кремль поспіхом звинуватив у цьому Сили оборони України.

Українські військові ці звинувачення відкинули та наголосили, що РФ продовжує використовувати Запорізьку АЕС як інструмент ядерного шантажу й інформаційних провокацій.

Також ЗАЕС вперше від початку повномасштабного вторгнення пережила критичний 12-годинний збій зв’язку. За інформацією МАГАТЕ, 27 травня станція майже на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв’язок та доступ до інтернету.

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